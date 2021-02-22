Обломки вспыхнувшего в небе двигателя «Боинга» травмировали жительницу Нидерландов

В небе над нидерландским городом Мерссен загорелся один из четырех двигателей грузового самолета «Боинг- 747-400». Его обломки – несколько кусков металла – упали на жилой квартал. В результате инцидента травмы получила пожилая женщина, сообщает издание NL Times. Кроме того, пострадало несколько автомобилей.

Boeing 747-400 направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. После взлета у него вспыхнул двигатель. «Многие люди в Мерссене были шокированы, потому что видели, как пролетел самолет с горящим двигателем», – рассказал представитель пожарной службы. По его словам, с неба упало несколько кусков обшивки двигателя. Один из них задел пожилую женщину, которая в результате получила легкие ранения.

Из-за проблем с двигателем самолет вынужденно сел в бельгийском Льеже.

Причина происшествия, произошедшего в субботу, неизвестна. Эксперты не исключают возможности того, что в двигатель могло что-то попасть, в результате чего лопасти турбины разрушились.

Отметим, что в тот же день в американском городе Брумфилде (штат Колорадо) на жилую застройку упала обшивка загоревшегося двигателя самолета «Боинг-777» авиакомпании United Airlines. Лайнер с более 200 пассажирами, следовавший из Денвера в Гонолулу, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал.

Амстердам, Наталья Петрова

Амстердам. Другие новости 22.02.21

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