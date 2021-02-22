У берегов Индии дрейфует лодка с мертвецами

Лодка с мертвецами на борту в Адеманском море. Как сообщают неправительственные НКО, оказывающие помощь беженцам, судно покинуло Бангладеш 11 февраля. На борту находилось 90 мусульман племени рохинджа, в том числе 65 женщин и девушек, сообщил AFP Крис Лева из неправительственной организации Arakan Project. Но через несколько дней двигатель сломался и лодка начала дрейфовать в Адаманское море, находясь у берегов Индии. Поскольку у пассажиров на борту закончилась вода и еда, шесть женщин и двое мужчин умерли от обезвоживания – таковы данные НПО, которая поддерживает контакты с беженцами на борту.

Индийские морские власти недавно прибыли в район, где дрейфует лодка, и предоставили еду беженцам, рассказал Крис Лева.

Агентство ООН по делам беженцев призвало к «немедленным действиям (...) для спасения жизней и предотвращения дальнейших трагедий». « Мы призываем все правительства развернуть спасательные команды и высадить пострадавших», – заявили представители ООН.

Мусульмане рохинджа происходят из преимущественно буддийской Бирмы. Около 750 000 из них бежали, по их словам, о преследования бирманской армии в 2017 году и живут в Бангладеш – в крупнейшем лагере беженцев в мире. Каждый год сотни рохинджа предпринимают попытки по морю добраться до более благополучной Малайзии, сообщает газета «Фигаро».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.02.21

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