Взрыв на газопроводе в Оренбуржье: прекращен транзит в Казахстан, идут ремонтные работы

В Оренбургской области ликвидирована утечка газа, произошедшая после взрыва на магистральном газопроводе «Союз». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что газ пустили по запасной схеме. «Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии», – говорится в сообщении. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

По словам главы Оренбуржья Дениса Паслера, организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов. «Сейчас идет заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС. Задача – сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии», – подчеркнул глава региона.

Взрыв на магистральном экспортном газопроводе «Союз» произошел в 6-7 км от села Мухраново в Илекском районе Оренбургской области около 10:40 местного времени (08:40 мск). Обошлось без пострадавших. В результате был прекращен транзит газа на территорию Казахстана, сообщает Минэнерго России в своем телеграм-канале. Этот газопровод является ответвлением от газопровода Оренбург – Новопсков, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет. Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке», – говорится в сообщении Минэнерго.

На место аварии выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды Оренбургской области, газовики и экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 23.02.21

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