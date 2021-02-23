Мальчика в Новосибирске избили до перелома позвоночника за отказ снять брекеты

В Новосибирске шестеро подростков избили 12-летнего мальчика до перелома позвоночника после отказа снять брекеты. Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту произошедшего.

Избиение произошло днем 21 февраля в Ленинском районе города, сообщила мать пострадавшего школьника Любовь Паршина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В период времени с 13 ч. до 14ч. за домами (с гаражей снежный скат, катаются дети) по ул. Широкая,111; Киевская,16 и Киевская,18 произошло нападение на ребенка: шестеро подростков избивали ногами и кулаками. В итоге перелом позвоночника и множественные ушибы», – говорится в посте женщины.

Позже Паршина уточнила, что ее сын катался с горки и собирался пойти домой, когда к нему подошла группа подростков. «Сначала спрашивали имя, он отказался им сказать. Потом они его вынуждали снять пластинку для выравнивания зубов, которую он носит. После этого они ему пригрозили, что побьют», – рассказала Паршина в комментарии ТАСС. По словам матери, сначала мальчика ударили в лицо и грудь, а затем повалили в снег и избили. Позже прохожие помогли ребенку добраться домой, говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время мальчик находится в больнице. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника в трех местах.

СКР проводит проверку по данному факту, по итогам которой будет принято процессуальное решение. «Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливают картину произошедших событий», – говорится в сообщении ведомства.

Новосибирск, Наталья Петрова

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