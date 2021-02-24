Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно сел в тундре на Таймыре

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в тундре на Таймыре из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Обошлось без пострадавших.

Вертолет авиакомпании «НорильскАвиа» совершал пассажирский рейс Дудинка – Усть-Авам. Через 28 км полета экипаж принял решение совершить посадку из-за технической неисправности, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным источника, в двигателе возникли посторонние шумы, пилоты посадили вертолет на озере Дуромой.

Отмечается, что среди пассажиров – трое детей. Сейчас в районе посадки 34-градусный мороз. Ожидается прибытие вертолета из Дудинки для эвакуации пассажиров.

Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 24.02.21

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