Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно сел в тундре на Таймыре

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в тундре на Таймыре из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Обошлось без пострадавших.
Вертолет авиакомпании «НорильскАвиа» совершал пассажирский рейс Дудинка – Усть-Авам. Через 28 км полета экипаж принял решение совершить посадку из-за технической неисправности, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным источника, в двигателе возникли посторонние шумы, пилоты посадили вертолет на озере Дуромой.
Отмечается, что среди пассажиров – трое детей. Сейчас в районе посадки 34-градусный мороз. Ожидается прибытие вертолета из Дудинки для эвакуации пассажиров.
Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Красноярск, Наталья Петрова
Красноярск. Другие новости 24.02.21
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