Ребенок устроил в квартире пожар, чтобы проверить противогаз

В Томске десятилетний мальчик поджег квартиру, чтобы проверить, как работает противогаз. Ребенка спасли пожарные.

Пожар произошел утром 24 февраля в двухэтажном четырехквартирном деревянном доме на Ново-Киевской улице. Соседка сообщила, что из квартиры на первом этаже идет дым, рассказали в областном управлении МЧС.

Выяснилось, что школьник поджег бумагу, бросил в подпол, надел противогаз и спустился вниз. Из задымленной квартиры мальчика вынесли пожарные, также огнеборцы эвакуировали двоих детей из квартиры на втором этаже.

Площадь возгорания составила 5 кв. м.. В тушении принимали участие 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Томск, Зоя Осколкова

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