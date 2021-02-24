В метель на трассе в Башкирии столкнулись 39 автомобилей

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 39 автомобилей, пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Массовая авария произошла в Аургазинском районе днем 23 февраля «в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости», отметили в ведомстве.

Среди пострадавших оказались две девочки 12 и 16 лет.

На месте ДТП работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам аварии выбраться из автомобилей.

Причина аварии устанавливается. В Госавтоинспекции при этом отметили, что при обследовании дороги недостатков в ее состоянии не выявлено.

Добавим, что накануне в двух районах Башкирии – Баймакском и Абзелиловском, а также в городе Сибай были введены временные ограничения движения для всех видов транспортных средств из-за метели и снежных заносов. Организована работа 18 стационарных пунктов обогрева.

Уфа, Наталья Петрова

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