В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации, которого подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Томского предпринимателя уличили в хищении 9 млн рублей при ремонте дорог

Как сообщили в СКР, по предварительным данным, в декабре 2019 года подозреваемый заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска муниципальный контракт на ремонт дорог в Томске на сумму более 82,4 млн рублей.

С декабря 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. В итоге на расчетный счет коммерческой организации поступили бюджетные средства, из которых подозреваемый похитил более 9 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 25.02.21

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