Передавал данные Китаю: житель Забайкалья получил 8 лет «строгача» за госизмену

Забайкальский краевой суд вынес приговор местному жителю Владимиру Васильеву, обвиняемому в государственной измене (с. 275 УК РФ). Подсудимый был признан виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу. Информация о месте работы осужденного, как и другие подробности не раскрываются.

По данным источника ТАСС, Васильев собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая. Собеседник агентства сообщил, что 52-летний осужденный признал свою вину.

Васильев был задержан в августе 2019 года в Забайкальском крае и позже этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Чита, Наталья Петрова

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