Половина Саратова осталась в мороз без воды из-за аварии

В Саратове в результате аварии на сетях водоснабжения без холодной и горячей воды остались 2 726 домов в шести районах. В отключенных от подачи воды домах живут 424 тыс. человек, сообщает региональное управление МЧС РФ. По данным официальной статистики, население Саратова в 2020 году составляло немногим больше 838 тыс. человек. Таким образом, без водоснабжения осталась половина горожан.

По информации областного главка МЧС, на водопроводе вышла из строя задвижка диаметром 100 мм. Для ее замены на водопроводном комплексе-3 компании ООО «Концессии водоснабжения Саратов» был перекрыт водовод диаметром 1000 мм с 08:00 мск (09:00 по местному времени) до 12:00 (13:00 по местному времени).

В результате нарушена подача воды в дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского и Кировского районов, а также в часть Волжского.

«Котельные работают в штатном режиме. Подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные», – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщил глава города Михаил Исаев, «всю ночь коммунальными службами велись ремонтные работы». «Прогнозно после 13:00 начнется заполнение системы холодного водоснабжения», – написал градоначальник в своем инстаграме. Он поручил организовать подвоз воды, в первую очередь, к объектам социальной сферы.

Добавим, что ночью в Саратове температура воздуха опускалась до -22 градусов, сейчас в городе -18 градусов.

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 25.02.21

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