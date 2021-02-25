В Новосибирске легковушка врезалась в пассажирский автобус

В Новосибирске произошло ДТП с пассажирским автобусом. Один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Никитина возле остановки «НГАУ». Водитель на Toyota Premio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ 97-го маршрута.

В момент ДТП в автобусе находилось 25 человек. По предварительной информации, среди пассажиров нет пострадавших.

В результате аварии 36-летний водитель легковушки получил смертельные травмы, он скончался на месте происшествия.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 25.02.21

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