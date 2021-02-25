Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии неизвестные злоумышленники открыли огонь по полицейским во время проверки документов. Ранены двое силовиков, преступники скрылись.

Нападение на правоохраниелей произошло около полуночи в Малокарачаевском районе республики, говорится в сообщении регионального управления МВД РЫ.

Правоохранители попытались проверить документы у водителя и пассажира автомобиля «Нива», стоявшего на обочине. На законное требование силовиков те ответили грубой нецензурной бранью, после чего водитель машины ранил полицейского ножом, а пассажир автомашины выстрелил в сотрудника Росгвардии из охотничьего ружья.

После нападения злоумышленники сбежали с места происшествия.

Пострадавший росгвардеец госпитализирован, а сотрудник полиции после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Личности нападавших установлены, их разыскивают.

Черкесск, Наталья Петрова

Черкесск. Другие новости 25.02.21

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