Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии неизвестные злоумышленники открыли огонь по полицейским во время проверки документов. Ранены двое силовиков, преступники скрылись.
Нападение на правоохраниелей произошло около полуночи в Малокарачаевском районе республики, говорится в сообщении регионального управления МВД РЫ.
Правоохранители попытались проверить документы у водителя и пассажира автомобиля «Нива», стоявшего на обочине. На законное требование силовиков те ответили грубой нецензурной бранью, после чего водитель машины ранил полицейского ножом, а пассажир автомашины выстрелил в сотрудника Росгвардии из охотничьего ружья.
После нападения злоумышленники сбежали с места происшествия.
Пострадавший росгвардеец госпитализирован, а сотрудник полиции после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Личности нападавших установлены, их разыскивают.
Черкесск, Наталья Петрова
Черкесск. Другие новости 25.02.21
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