Жительница Алтайского края получила реальный срок за гибель ребенка в ДТП

В Алтайском крае суд вынес приговор 44-летней жительнице Новоалтайска, признав ее виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ).

В суде доказано, что вечером 26 июля 2020 года на одной из улиц Новоалтайска находящаяся в состоянии алкогольного опьянения местная жительница не справилась с управлением автомобилем и сбила на пешеходной зоне 6-летнего мальчика. От полученных травм мальчик погиб на месте.

В ходе следствия обвиняемая вину признала и в содеянном раскаялась. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил ее права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Барнаул, Иван Гридин

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