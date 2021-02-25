Шестеро школьников отравились таблетками для обработки помещений

В Саратовской области несколько школьников попали в больницу с отравлением. Дети съели таблетки для обработки помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноармейского района.

Инцидент произошел в школе №3. Ухудшение самочувствия наблюдалось у шести учеников четвертого класса, все они были госпитализированы.

«Дети положили в рот таблетки, предназначенные для обработки помещения класса. Таблетки, оставленные в классе, никем иным, а сотрудником школы. Дети взяли эти таблетки, приняв их за витаминки», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Пострадавшим промыли желудки, состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя хорошо. Угрозы жизни школьников нет.

Губернатор области Валерий Радаев дал поручение создать комиссию по выяснению причин ЧП.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 25.02.21

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