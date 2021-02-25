В Красноярске арестованы четыре человека за торговлю детьми

В Красноярске задержали четырех человек, которые организовали торговлю детьми. Оперативники и следователи отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи. Об этом сообщает региональный главк СК.

Трое из задержанных – жители Красноярска, в том числе имеющие юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах. Кроме того, была задержана 27-летняя гражданка Казахстана, которая передала подозреваемым своего новорожденного ребенка.

По данным следствия, в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребенка и отдать его на продажу. Женщина прошла процедуру оплодотворения в Камбодже и родила в Красноярске мальчика. После этого она уехала в Казахстан, где получила 13 тысяч долларов.

«В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается», – сообщается на сайте СКР.

Суд арестовал всех четырех задержанных. Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми, находящихся в беспомощном состоянии».

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 25.02.21

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