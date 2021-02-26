В Нижнем Новгороде взорвалось кафе, пристроенное к жилому дому: спасатели ищут людей под завалами (ВИДЕО)

В Нижнем Новгороде в пристрое к 12-этажному жилому дому на Мищерском бульваре, где располагался суши-бар, прогремел взрыв газа, после чего начался пожар, его площадь составила 30 квадратных метров. Помещение кафе полностью разрушено, на месте ЧП работают спасатели. На данный момент имеется информация об одном пострадавшем. Под завалами могут находиться два человека. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о взрыве газа с последующим возгорание в пристройке к многоэтажке поступило спасателям в 09:13 мск.

Сейчас проводится эвакуация жильцов 12-этажного дома в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41.

Взрывом разрушено помещение суши-бара «Самурай» и выбило окна в самом жилом доме. Мощная ударная волна также задела припаркованные автомобили. Кроме того, от взрыва выбило стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.

В настоящее время движение по Мещерскому бульвару перекрыто. Спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Под завалами могут находиться два человека – работники кафе, сообщает РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Life сообщает, что в результате взрыва, по предварительным данным, пострадали два человека. «Мужчину передали скорой, на одном из этажей жилого дома также находится женщина, которая не может выйти самостоятельно», – сообщает издание в своем телеграм-канале.

Источник ТАСС в то же время сообщает об одном пострадавшем.

Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту инцидента уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным регионального управления СКР, в результате взрыва пострадала девушка, медики оказывают ей помощь.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 26.02.21

В Нижних Сергах более тысячи человек остались без ХВС из-за промерзания водопровода. / В Ленобласти в перестрелке неизвестные убили мужчину. / На даче под Брянском обнаружили целый арсенал оружия и взрывчатки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»