В Красноярском крае горе-отец подвел дочь под товарный поезд

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели на железной дороге девочки 2012 года рождения по вине ее отца. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России дело дело возбуждено по статье «причинения смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Предварительно установлено, что вечером 22 февраля мужчина 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с дочкой направился в магазин. Желая сократить путь, он решил идти по служебному переходу, в зоне действия запрещающего знака «Зона транспортной безопасности. Проход (проезд) в зону транспортной безопасности вне КПП (участков досмотра) запрещен!» предназначенному для работников станции Заозерная. При этом в непосредственной близости находился виадук для пешеходов, который вел через железнодорожные пути.

В это время по путям двигался грузовой поезд. Несмотря на это, мужчина перебежал пути, не реагируя на гудки локомотива. После этого он, держа дочь за руку, пошел вдоль железнодорожного пути, ошибочно полагая, что находится вне габаритов поезда, так как был пьян. В результате локомотив ударил мужчину и девочку. От полученных травм девочка скончалась, а горе-отец получил легкие травмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 26.02.21

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