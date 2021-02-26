В Волгограде пациент устроил пожар в больнице

В одной из больниц Волгограда произошел пожар. Поджог устроил агрессивный пациент. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Инцидент произошел в больнице №7. Мужчину привезли в стационар с подозрением на коронавирус. Уже на второй день пребывания в медучреждении пациент начал везти себя агрессивно, мешал врачам и соседям по палате.

«Медработники предприняли попытки, чтобы успокоить пациента и выяснить причины его поведения. В ответ мужчина закрылся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье», – сообщили в комитете.

В результате ЧП никто не пострадал. Всех пациентов из задымленного отделения перевели в другой корпус.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 26.02.21

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