В Астрахани голый сын депутата-единоросса сбил прокурора

В Астрахани сын депутата-единоросса сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них оказался военным прокурором.

ДТП произошло сегодня утром на Адмиралтейской улице: Toyota Camry вылетела на пешеходный переход, по которому в это время шли военный прокурор с супругой. Обоих госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. В больницу доставлен и водитель Hyundai Solaris, в который Toyota врезалась прежде, чем снести пешеходов.

Водитель Toyota находился за рулем практически без одежды и вел себя неадекватно, сообщает telegram-канал Baza: «Будучи явно в измененном состоянии духа, пытался драться с полицейскими, но всё же был задержан и закован в наручники. От медосвидетельствования он отказался».

Неадекватный водитель оказался сыном одного из местных депутатов от партии «Единая Россия».

Астрахань, Игорь Юров

Астрахань. Другие новости 28.02.21

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