Хирург прямо во время операции принял участие в заседании суда в Zoom

Калифорнийский пластический хирург Скотт Грин принял участие в весьма необычном судебном заседании. Он присоединился к виртуальной встрече через приложение Zoom во время операции. Хотя он позаботился о том, чтобы справиться с обоими делами сразу, комиссар суда через некоторое время решил отложить встречу, чтобы не причинить вред пациенту.

Грин прибыл в виртуальный зал суда в четверг, по-видимому, для того, чтобы разобраться с нарушением правил дорожного движения. Однако пластический хирург решил быть в двух местах одновременно, поэтому секретарь суда был немного удивлен, когда он появился в форме для операционной, сообщает сервер NBC News.

«Здравствуйте, мистер Грин. Вы готовы к заседанию? Похоже, вы сейчас находитесь в операционной», – сказал клерк.

«Я, сэр. Я в операционной. И да, я готов к слушанию, вы можете продолжить», – сказал хирург, который продолжал работать, ожидая комиссара судебной системы Гэри Линка.

Однако Линк оказался не столь впечатлен способностью своего врача справиться с двумя делами одновременно. «Если я не ошибаюсь, я вижу подсудимого посреди операционной, и он, кажется, активно оказывает услуги пациенту», – сказал он. «Это правда, мистер Грин?» – спросил удивленный комиссар, и Грин стоически кивнул.

Хотя Линк не планировал откладывать судебное разбирательство, он сказал, что больше заботится о здоровье и жизни людей. Поэтому он перенес слушание на начало марта.

Когда NBC News попытались получить комментарий хирурга Грина, тот повесил трубку. Однако Медицинская палата Калифорнии заявила, что знает об инциденте и проведет расследование. Представитель Карлоса Вилаторо добавил, что палата ожидает, что врачи будут следовать стандартным процедурам при уходе за пациентами.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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