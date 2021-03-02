Студентка техникума в Приамурье открыла стрельбу по одногруппникам

В Амурской области студентка техникума открыла стрельбу по одногруппникам из пневматического пистолета. Инцидент произошел в городе Райчихинске еще 24 февраля, но известно об этом стало только сегодня.

По данным областной прокуратуры, 16-летняя девушка начала стрелять по другим учащимся из-за конфликта. Стрельба велась на улице, возле одного из профессиональных учебных заведений.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что студентка использовала пневматический пистолет, не требующий специального разрешения на ношение и хранение.

По данным СКР, в результате конфликта никто не пострадал.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту стрельбы.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 02.03.21

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