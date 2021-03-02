Могильщик оказался погребен заживо в выкопанной им двухметровой яме

Трагедия произошла в минувший четверг на одном из кладбищ Нью-Йорка.

По данным местной полиции, сообщившей об этом случае, сотрудник Мемориального парка имени Вашингтона утром копал могилу глубиной в два метра. Примерно в 9.30 под ним обрушился слой земли, и он оказался погребен в яме заживо.

Сотрудники кладбища, видевшие произошедшее, пытались его откопать, но земли оказалось слишком много, и Алликок задохнулся, смерть констатировали спасатели, прибывшие на место трагедии.

Власти начали расследование того, были ли нарушены правила техники безопасности и в какой степени.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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