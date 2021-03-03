В отношении новгородских чиновников возбудили уголовное дело

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту халатных действий чиновников комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами города (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как сообщили в СКР, по версии следствия, в июле 2016 года комитет заключил с коммерческой организацией договор аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома, сроком на 2 года 8 месяцев, которая, в свою очередь, заключила договор с субподрядной организацией.

В 2017-2019 годах на основании разрешения, выданного администрацией Великого Новгорода, этой организация возводила жилой дом с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Однако срок действия договора аренды земельного участка истек в марте 2019 года, соответственно, договор субаренды этого участка утратил силу.

В мае 2019 года гендиректор коммерческой организации, являющийся на тот момент и гендиректором субподрядной организации, стремясь завершить строительство, обратился в КУМИ администрации Великого Новгорода о предоставлении этого участка в аренду сроком на 11 месяцев, но получил отказ. При этом оснований для отказа в ответе не содержалось. Организация оспорила отказ в судебном порядке.

«Таким образом, решение должностных лиц КУМИ администрации Великого Новгорода о невозможности заключения с организацией договора аренды земельного участка повлекло невозможность продолжения с апреля по ноябрь 2019 года строительства жилого дома, а также инициирование в декабре 2019 года банкротства субподрядной организации», – указано в сообщении СКР.

Расследование продолжается.

Великий Новгород, Иван Гридин

Великий Новгород. Другие новости 03.03.21

В Греции произошло мощное землетрясение. / Загрызли во дворе дома: в Подмосковье завершено расследование гибели 11-летнего мальчика. / Фигурант дела о смертельном ДТП Васильев дал последние показания. Прокурор запросил для него 13 лет (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»