В Туве женщина скончалась после нападения домашних собак

В Туве женщина скончалась в больнице от травм, полученных в результате нападения трех собак. Выяснилось, что у псов есть хозяева. СКР проводит проверку.

35-летняя жительница Кызыла поступила в больницу с множественными рваными ранами рук и ног. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась от полученных травм. «По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Очевидец рассказал, что на женщину напали три собаки. Следователи установили хозяев псов, отмечается, что в момент осмотра животные не были привязаны.

«Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства происшествия», – добавили в ведомстве.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 03.03.21

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