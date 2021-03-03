Врачи борются за жизнь студентки, провалившейся в яму с кипятком в Дзержинске

В городе Дзержинске Нижегородской области 20-летняя студентка колледжа провалилась в яму с кипятком. Девушка получила обширные ожоги тела. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило 2 марта в 21:40: девушка 2000 года рождения провалилась в яму с горячей водой на улице Петрищева у дома №10. Студентка доставлена в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на областной минздрав. У девушки диагностировали ожоги 70-75% поверхности тела. Сейчас дзержинские врачи консультируются с нижегородским ожоговым центром Приволжского медуниверситета. Как только состояние пострадавшей стабилизируется, ее перевезут в Нижний Новгород.

Девушка упала в яму с кипятком по дороге в общежитие. Провал шириной около двух метров образовался из-за прорыва трубопровода на территории колледжа. Яма огородили, на месте ЧП работают коммунальные службы.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 03.03.21

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