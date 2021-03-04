Автобус влетел в столб в Ижевске, много пострадавших

В Ижевск рейсовый автобус врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП пострадали 9 пассажиров. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Удмуртии.

Авария произошла 4 марта около 07:24 напротив дома №1 по улице Буммашевской. Водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и наехал на световую опору ЛЭП.

Все пострадавшие пассажиры доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины происшествия устанавливаются.

Прокуратура Индустриального района Ижевска начала проверку по факту аварии. «Будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медосмотра, контроля технического состояния транспортных средств, соблюдения лицензионных требований и условий», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ижевск, Наталья Петрова

Ижевск. Другие новости 04.03.21

В суд ушло дело мужчины, который ради забавы спалил барак: погибли восемь человек. / В Ленинском суде продолжаются прения по делу о смертельном ДТП у «Алатыря». Журналистов не пустили в зал. / Космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки в Техасе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»