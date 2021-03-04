В Барнауле лжериелтор построила финансовую пирамиду и обманула 127 человек

В Алтайском крае женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За три года злоумышленница выманила у людей более 100 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 127 человек.

Как сообщили в региональном управлении СКР, аферистка представлялась жертвам как риэлтор. Она предлагала вложиться в строящееся жилье, чтобы потом получить прибыль от его продажи.

Когда мошенницу раскрыли, она угрожала людям, у которых взяла деньги. Злоумышленница заявляла, что создаст проблемы на работе и даже доведет до увольнения своих жертв. Кроме того, она обещала вернуть деньги. Однако, как установило следствие, все угрозы аферистки были голословными.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемую заключили под стражу.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 04.03.21

Автобус влетел в столб в Ижевске, много пострадавших. / В суд ушло дело мужчины, который ради забавы спалил барак: погибли восемь человек. / В Ленинском суде продолжаются прения по делу о смертельном ДТП у «Алатыря». Журналистов не пустили в зал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»