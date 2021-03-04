Мэр Кемерова попал в больницу с переломами ребер

Глава Кемерова Илья Середюк попал в больницу с переломами ребер. По словам градоначальника, он сломал пять ребер после падения в своем доме.

Несчастный случай произошел в воскресенье. Мэр рассказал, что неудачно упал с высоты около двух метров. Рентген показал перелом пяти ребер, после чего было принято решение о госпитализации.

По данным пресс-службы горадминистрации, Середюк находится в кемеровской городской больнице имени Подгорбунского. «Чувствую себя хорошо», – заявил мэр в комментарии «Интерфаксу».

Ранее сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что глава Кемерова в воскресенье по неосторожности упал в смотровую яму в гараже. «Итог: ушиб селезенки и перелом пяти ребер. Сейчас он в больнице», – отмечалось в сообщении.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 04.03.21

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