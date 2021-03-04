В Краснодарском крае мужчина ответит за гибель девочки под кучей перегноя

В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о гибели 5-летней девочки установлена причастность к причинению ей смерти по неосторожности 40-летнего водителя КамАЗа (ч.1 ст.109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В правоохранительные органы Динского района поступило сообщение о гибели 5-летней девочки в станице Старомышастовской. По данным следствия, вечером 2 марта подозреваемый доставил на самосвале во двор частного дома по улице Садовой перегной.

Во время выгрузки он не убедился в безопасности своих действий и засыпала перегноем девочку. Через непродолжительное время родители потеряли дочь. В ходе поисков ее обнаружили без признаков жизни под завалом земляной смеси. Согласно предварительным данным, она погибла от асфиксии. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

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