Трамвай без тормозов снес 9 автомобилей в Иркутске

В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами повредил 9 автомобилей. Сообщается об одном пострадавшем. Полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту ДТП.

Авария произошла утром 5 марта в районе железнодорожного вокзала. «Инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с 7 транспортными средствами», – говорится в сообщении регионального полицейского главка.

На месте аварии работают сотрудники полиции. «Информация о пострадавших уточняется», – отметили в полиции. В то же время пресс-служба администрации Иркутска сообщает, что за медпомощью обратился один человек. В каком состоянии он находится, не уточняются.

По предварительным данным, у трамвая, двигающегося по маршруту №1, отказали тормоза, сообщает региональное управление Следственного комитета. Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Следствием будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагоновожатого», – говорится в сообщении ведомства.

Аварией занялась и прокуратура Свердловского района Иркутска. Надзорное ведомство организовала проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс».

«У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам», – приводятся в сообщении пресс-службы мэрии слова первого заместитель градоначальника Антона Красноштанова. Чиновник поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим.

Добавим, что тормоза отказали у вагона 2009 года выпуска. Им управлял вагоновожатый с 20-летним опыт управления трамваями.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 05.03.21

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