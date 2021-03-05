В Татарстане мать задушила сына и совершила суицид

В Татарстане мать убила шестилетнего сына, после его совершила суицид. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2. ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает управление Следственного комитета по республике.

Тело ребенка со следами удушения было обнаружено вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района. Во дворе дома нашли тело его 38-летней матери. По предварительным данным, женщина расправилась с сыном, а затем свела счеты с жизнью.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – говорится в сообщении ведомства.

По данным региональным прокуратуры, тела обнаружил глава семейства после звонка дочери, которая не могла попасть домой через запертые изнутри ворота.

Известно, что семья не состояла на профилактическом учете. Несмотря на это, прокуратура проведет проверку на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, передает ТАСС.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 05.03.21

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