В красноярском торговом центре полицейские задержали посетителя без маски

В одном из торговых центров Красноярска полицейские скрутили посетителя, который отказывался надеть маску. Как пояснили в региональном главке МВД, мужчина ударил сотрудника и попытался скрыться.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских в торговом центре прижимают мужчину к полу и надевают на него наручники. Женщина рядом поясняет, что им сделали замечание из-за отсутствия маски, но они и так собирались уходить.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции… в одном из торговых центров города заметили мужчину 1982 года рождения и женщину 1978 года рождения, которые в нарушении указа губернатора Красноярского края находились без средств индивидуальной защиты, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. – На неоднократные требования правоохранителей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и назвать свои данные граждане не реагировали и попытались скрыться. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к мужчине была применена физическая сила».

Нарушителя доставили в отделение полиции. По словам правоохранителей, мужчина во время задержания ударил одного из них. По данному факту региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 05.03.21

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