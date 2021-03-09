В Омской области на пожаре погибла мать и двое детей

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего 7 марта около 23:00 в жилом доме в селе Большие Уки. Подозреваемым является 23-летний глава семьи. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, хозяин дома решил отремонтировать бензопилу, для чего занес занес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и, чтобы отогреть, поставил ее к печи. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари и бензина, выйдя из комнаты, где спали супруга и дети, молодой человек увидел, возник пожар. Вернувшись в комнату он взял на руки 5-месячного сына и вынес его на улицу. Но вернуться в горящий дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь.

Во огне погибли его 25-летняя супруга и двое детей – 5-летняя девочка и 3-летний мальчик. Спасенный малыш госпитализирован с ожогами, сейчас проходит лечение. Расследование продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 09.03.21

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