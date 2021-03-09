В Пензенской области задержали готовившего убийство одноклассников школьника

Пензенские правоохранители задержали 16-летнего уроженца села Верхний Ломов. Его подозревают в приготовлении к убийству одноклассников Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Убийство он хотел совершить при помощи ружья, оставшегося от деда. О своем намерении устроить расправу над одноклассниками он рассказал администратору одной из групп в социально сети. Он и обратился в правоохранительные органы. Мотивом для убийства стало то, что одноклассники «относились к подростку без должного уважения».

Правоохранители задержали подростка. У него дома обнаружили ружье. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям «приготовление к убийству» и приготовление теракта.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 09.03.21

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