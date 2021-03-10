В пожаре на Кубани погибла женщина и двое ее детей

Вечером 9 марта года в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин в Тбилисском районе Краснодарского края. После локализации огня пожарные обнаружили тела 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения. Пострадавшего на пожаре 26-летнего мужчину с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, для установления всех обстоятельств произошедшего Кропоткинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз для установления причины и очага возгорания, а также причин смерти погибших.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 10.03.21

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