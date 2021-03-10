В Хакасии возбудили дело в отношении организованной группы мошенников

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной группы возрастом от 24 до 45 лет и иных неустановленных лиц по подозрению в совершении 9 эпизодов преступления по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», и 9 эпизодов преступления по статье «фальсификация доказательств по гражданскому делу» (ч.4 ст.159, ч.1 ст.303 УК РФ).

В Хакасии возбудили дело в отношении крупной группы мошенников

Как сообщили в СКР, по версии следствия, с апреля 2017 по настоящее время участники организованной группы и их сообщники приобретали у различных компаний электронную и бытовую технику. Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара. Затем они требовали вернуть денежные средства, при этом товар не передавался, либо приводился в неисправное состояние участником группы, работающим в сервисном центре.

Затем участники группы, используя ложные экспертные заключения и акты осмотра техники, в судебном порядке взыскивали с коммерческих компаний уплаченную за товар сумму, превышающую фактическую стоимость товара, взыскание неустойки, компенсацию морального вреда и судебных издержек. В ходе судебных заседаний участники организованной группы ходатайствовали о проведении экспертиз качества товара в определенных экспертных учреждениях и Торгово-промышленной палате Хакассии, где для осмотра товара привлекался один из участников группы.

Таким образом преступники похитили более 1 млн 650 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 10.03.21

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