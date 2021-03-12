В Ростовской области чиновники обманули сирот с жильем

В Ростовской области возбуждено уголовное дело факту превышения должностных полномочий при предоставлении лицам из числа детей-сирот непригодного для проживания жилья (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в 2015 году администрация Кагальницкого района подписала акты приема-передачи в муниципальную собственность десяти квартир в двухэтажном доме и общедомового имущества, расположенного в поселке Малиновка Кагальницкого района Ростовской области.

Впоследствии они были переданы по договору найма гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Позже выяснилось, что чиновники администрации выдали разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта без надлежащей проверки, а предоставленные внаем квартиры не соответствуют проектной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам.

Ростов-на Дону, Иван Гридин

Ростов-на Дону. Другие новости 12.03.21

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