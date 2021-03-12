Более 100 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

В Дагестане снег и сильный ветер стали причинами отключения электричества. Без электроснабжения оставались более 111 тысяч человек, сообщило Минэнерго России.

В республике порывы ветра достигали 20 м/с. В результате в распределительных сетях 6-10 кВ утром происходили отключения. Локальные нарушения энергоснабжения из-за непогоды наблюдаются в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкентском, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Новолакском районах, а также частично в Махачкале и Хасавюрте.

К обеду без электроснабжения остается часть потребителей в 67 населенных пунктах. Восстановительные работы ведут 79 бригад, в их числе 237 специалистов и 55 единиц техники. Основной объем работ на поврежденных объектах энергетики планируют завершить до вечера пятницы.

Стоит отметить, что это второе массовое нарушение энергоснабжения в Дагестане в этом месяце. 7 марта без света в домах остались более 150 тысяч человек.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 12.03.21

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