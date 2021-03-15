Жители десяти районов Забайкалья остались без света из-за шторма

В Забайкальском крае жители 54 населенных пунктов остались без электроэнергии в ночь на 15 марта из-за штормового ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проблемы с энергоснабжением возникли в десяти районах. «Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края», – сказал вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Большинство школ в этих районах не работают, объявлен режим ЧС.

В Чите создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В Агинском Бурятском округе (АБО) и Кыринском районе перевели соцучреждения на резервные источники питания. В Улетовском районе аварийные бригады уже восстановили подачу электроэнергии.

Для электроснабжения социально значимых объектов включены в работу три передвижные дизельные электростанции, еще 52 готовы к работе при необходимости, сообщил замминистра ЖКХ Забайкальского края по энергетике Александр Суханюк. Ликвидацией последствий стихии занимаются 30 аварийно-восстановительных бригад – более 120 человек и 40 единиц техники.

По данным МЧС, 15 марта по Забайкальскому краю ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-30 м/с, а также снег, метели, снежные накаты и гололедица.

Чита, Зоя Осколкова

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