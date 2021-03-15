Бывший зэк изнасиловал знакомую через три дня после выхода из тюрьмы

В Омской области мужчина, вышедший из тюрьмы, подозревается в изнасиловании. Бывший заключенный совершил преступление через три дня после того, как прибыл домой из колонии.

28-летний россиянин отсидел более девяти лет за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. 5 марта он освободился из мест лишения свободы и 9 марта приехал к месту жительства в село Седельниково.

12 марта мужчина пришел в гости к своей знакомой, на которую напал и изнасиловал на глазах матери. Преступник так запугал пожилую женщину, что она не позвала на помощь. Злоумышленника поймали правоохранители, которые отправились на его поиски, потому что он не явился в отделение для отметки.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по ст. 131 и 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщили в региональном управлении СКР.

Омск, Зоя Осколкова

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