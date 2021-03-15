В Дагестане мост обрушился под грузовиком

В дагестанском селе Хебда рухнул пролет моста через реку Аварское койсу в тот момент, когда по нему проезжал грузовик. Пострадал водитель.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, информация о случившемся поступила в экстренные службы около девяти утра. «Пострадал водитель (работник ООО «Мостострой»), который в средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ», – говорится в сообщении.

В результате без дорожного сообщения остались три населенных пункта Гоор, Гоор-Хиндах и Кахиб. Отмечается, что мост находился в аварийном состоянии и проезд был разрешен только для автомобилей весом до 40 тонн.

Проезд через реку возможен на данный момент только для грузового автотранспорта, к вечеру планируют открыть технический проезд и для легковых автомобилей.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 15.03.21

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