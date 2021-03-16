Самолет со 154 пассажирами экстренно сел в Новосибирске из-за неполадки

Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск – Иркутск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем. Следователи проводят проверку по факту инцидента, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, у лайнера после взлета из аэропорта Толмачево сработал датчик отказа правого двигателя. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 02:23 местного времени Airbus благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. На борту лайнера находились 154 пассажира.

По факту «аварийной посадки самолета Airbus A320neo» проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), говорится в сообщении ведомства.

Следователи Новосибирского следственного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия и получили объяснения от экипажа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что пассажиров отправили в Иркутск резервным бортом. Согласно данным онлайн-табло, самолет приземлился в Иркутске в 08:04 местного времени (03:04 мск).

Новосибирск, Наталья Петрова

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