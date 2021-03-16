В Индии подростка-мусульманина избили в индуистском храме, куда он зашел попить воды

Двое мужчин были арестованы в Газиабаде, в штате Уттар-Прадеш, на севере Индии, за нападение на 14-летнего мальчика-мусульманина. Он зашел в индуистский храм во время богослужения, потому что его мучила жажда и он хотел попить воды. Об этом заявила местная полиция.

Видео нападения, опубликованное в Instagram и сразу же разошедшееся в социальных сетях, вызвало волну возмущения в стране: в ролике видно, как один из двух мужчин жестоко избивает четырнадцатилетнего подростка, а его сообщник снимает происходящее на видео6 сообщает агентство ANSA.

Ассоциации гражданских прав выражают озабоченность ростом насилия в Уттар-Прадеше: по данным Human Rights Watch, насилие против меньшинств, в частности, мусульман, со стороны индуистских экстремистских группировок вызывает тревогу в штате.

Многочисленные индийские храмы запрещают доступ неиндусам: газета Indian Express пишет, что у входа в храм в Газиабаде, где произошло избиение подростка, есть вывеска: «Мусульмане не допускаются», сообщает агентство ANSA.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 16.03.21

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