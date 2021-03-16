В Бейруте на фоне экономического кризиса вспыхнули новые уличные беспорядки

Накануне вечером в Бейруте зафиксирована очередная серия уличных беспорядков. Протестующие устроили погромы и браки с армией в контексте постепенного обострения социальной напряженности на фоне экономического кризиса, который продолжается в стране уже полтора года. В стычках накануне ранения различной степени тяжести получили порядка 10 человек.

Бейрутские СМИ сообщили, что вчера вечером протестующие перекрыли движение на нескольких дорогах в столице и других городах страны после того, как местная лира зафиксировала новый рекордно низкий курс по отношению к доллару США.

Один доллар сейчас стоит более 13 500 лир, тогда как всего 18 месяцев назад курс был 1500 лир. Этот обвал валюты, связанный с введением ливанскими банками строгого контроля за движением капитала в отношении мелких и средних вкладчиков, усугубил последствия кризиса, который также усугубился локальными и глобальными последствиями пандемии.

Вчера заправочные станции начали нормировать продажу топлива из опасения, что его запасы закончатся из-за нехватки долларовых средств для покупки топлива.

В течение нескольких недель Ливанская электроэнергетическая компания (EDL) дополнительно нормировала подачу электроэнергии для бытовых нужд из-за нехватки топлива для питания электростанций, сообщает агентство ANSA.

Бейрут, Елена Васильева

Бейрут. Другие новости 16.03.21

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