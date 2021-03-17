В ночь на 17 марта около 05:00 в следственные органы поступило сообщение о пожаре в квартире в деревянном многоквартирном жилом доме в Лесосибирске. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, в результате возгорания погибли четыре ребенка в возрасте от двух до семнадцати лет, их бабушка и 12-летний мальчик госпитализированы.

В Красноярском крае на пожаре погибли четыре ребенка

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание. Очаг возгорания находился в коридоре. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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