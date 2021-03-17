В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю

В Татарстане загорелся памятник Воину-освободителю, который был изготовлен из огнеупорных материалов. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в Заинске поздно вечером, о возгорании сообщили местные жители. На записях камер видеонаблюдения видны несколько человек, предположительно молодые люди, убегающие с места пожара.

Пожар был быстро потушен, сам памятник не уцелел. В отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»), сообщили в прокуратуре.

Известно, что скульптуру заменили в мае прошлого года. Согласно документам новый памятник изготовили из огнеупорного полимерного композита. Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения контракта – соблюдались ли технологии, и действительно ли огнеупорные материалы использовались.

Казань, Зоя Осколкова

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