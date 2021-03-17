В Адыгее предотвратили теракт в торговом центре

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее выходца из Центрально-Азиатского региона, готовившего теракт в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также карту города Майкопа «с объектами террористических устремлений», говорится в сообщении спецлсужбы.
Кроме того, в телефоне несостоявшегося террориста обнаружили значительный объем террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
На видео с допросом, распространенном ЦОС ФСБ, задержанный говорит, что планировал взрыв в торговом центре в Майкопе, чтобы «отомстить за братьев из Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).
Майкоп, Наталья Петрова
Майкоп. Другие новости 17.03.21
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