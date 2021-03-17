В Чувашии возбудили дело в связи с обрушением кровли на территории школы

В Чувашии по факту обрушения крыши здания, расположенного на территории Моргаушской средней образовательной школы, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что с 25 августа 2016 года по 05 марта 2021 года должностные лица Моргаушской средней образовательной школы, а также администрации Моргаушского района, заведомо зная, что здание интерната, которое было построено в 1966 году, находится в аварийном состоянии и непригодным для эксплуатации, использовали его для проведения внеклассных занятий по хореографии, хранения библиотечного фонда школы и спортивного инвентаря, а также допустили проживание в нем двух работников школы.

В итоге под тяжестью снега 5 марта кровля частично обрушилась. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 17.03.21

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