В Уфе адвоката зверски убили после заседания суда. Убийца пытался совершить суицид

В Уфе зверски убили известного в городе 33-летнего адвоката Александра Елисеева. Нападение было совершено после заседания суда, в котором участвовали сам защитник и его будущий убийца. Нападавший после убийства пытался совершить суицид.

На адвоката напал 49-летний житель Уфы возле здания Арбитражного суда на улице Пушкина. Мужчина нанес Елисееву не менее пяти ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Нападавший скрылся с места преступления, после чего пытался покончить с собой, но его успели госпитализировать в тяжелом состоянии.

По данным источника ТАСС, оба участника инцидента участвовали в судебном заседании, где были оппонентами. После суда один напал на другого с ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

У Елисеева осталось трое детей.

По данным СМИ, Елисеев представлял интересы мужчины, который еще в октябре прошлого года подал иск о признании банкротом компании, директором которой, по предварительным данным, был его будущий убийца. Истец просил суд признать компанию несостоятельной из-за долга в размере более 244 млн рублей.

Уфа, Наталья Петрова

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