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Среда, 17 марта 2021, 17:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Барнауле женщина сломала позвоночник из-за невнимательного водителя

В Барнауле возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в СКР, предварительно установлено, что вечером 12 марта на остановке общественного транспорта возле пересечения проспекта Красноармейский и улицы Анатолия водитель маршрутного автобуса №73 не убедился, что все пассажиры вошли в салон и начал движение. В результате женщина-пассажир упала и получила перелом позвоночника.

Расследование продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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